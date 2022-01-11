كل ما تحتاج معرفته حول مجموعات الاختبار المنزلى لفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

تتضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وقد تجاوزت قدرة المعامل لفحص واختبار الحالات المصابة، نظرًا لأن المختبرات مثقلة ليس فقط بمجموعات الاختبار ولكن أيضًا بالقوى العاملة لجمع العينات.

ووفا لتقرير موقع " timesnownews" وافق المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) على مجموعات الاختبار المنزلية المخصصة لاختبار المستضد السريع، هذه المجموعة ليست جديدة، فقد تم الإعلان عن أول مجموعة اختبار ذاتي في الهند في ذروة موجة COVID الثانية في مايو 2021.

تتيح مجموعات الاختبار الذاتي التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) للأفراد جمع عيناتهم واختبارها ، مما يجعل الحياة أسهل كثيرًا في وقت يضطر فيه المرء إلى الانتظار لأيام حتى يتم جمع العينات بعد حجز الاختبار في المختبر ،علاوة على ذلك ، فهذه مسحات أنف طفيفة التوغل، على عكس المسحة الأنفية البلعومية العميقة التي تم إجراؤها في المختبرات لجمع عينات من أجل RT-PCR.

تتطلب معظم هذه الاختبارات عينة بسيطة من مسحة الأنف باستثناء عينة واحدة - Angstrom Biotech's Angcard - وهو أول اختبار يعتمد على اللعاب في البلاد، ما عليك سوى جمع العينة من الأنف أو الحلق ووضعها في أنبوب الاستخراج المملوء مسبقًا، وتقوم المجموعة بتشغيل العينة (السائل - لأنها إما مسحة أنف أو لعاب) على السطح جنبًا إلى جنب مع الجزيئات التفاعلية من المحلول، بعد وضع العينة ، أضف بضع قطرات من المحلول إلى العينة جيدًا. تكتشف مجموعة الاختبار (وتسمى أيضًا الكاسيت) وجود بروتينات فيروس كورونا من العينة. هذه الأعراض أو بدون أعراض ، توفر نتائج دقيقة إلى حد ما وهي أيضًا آمنة للأطفال.

ومع ذلك ، في حالة انخفاض الحمل الفيروسي ، من المحتمل أن تفوت مجموعة الاختبار المنزلى الحالات الإيجابية لـ COVID. لذلك إذا كنت قد تعرضت لفرد مصاب بفيروس كورونا أو كنت في فئة عالية الخطورة ، فلا تعتمد على مجموعات الاختبار المنزلي واحصل على -PCR لتكون في الجانب الأكثر أمانًا.