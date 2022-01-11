قوات الإنقاذ النهرى تنتشل 7 جثث من أصل 8 بحادث معدية منشأة القناطر

المنوفية محمد فتحى – إبراهيم سعيد

تمكنت، منذ قليل، قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الجيزة، من انتشال 7 جثث من أصل 8 ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت فى اتجاه البر الآخر اتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ إلى المكان للبحث عن أى ناجين من الحادث، وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوى، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية فى المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.



ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال فى فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص، ويكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية من جهودهم للبحث عن باقى المفقودين.





