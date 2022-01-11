قانون المرور يعاقب السرعات الزائدة.. خصم 5 نقاط مرورية وتعليق رخصة القيادة

كتب عبد الرحمن سيد

اقترح قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، ومن بينها عقوبة السرعات الجنونية.

وعاقب القانون المخالفين فيها طبقا للمواد التالية:

- السرعات الجنونية على الطرق

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

- استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق

توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.