اليوم السابع
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فحص 5338 طفلا ضمن مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف السمع بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:32 ص
فحص 5338 طفلا ضمن مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف السمع بالبحر الأحمر مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف السمع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن فحص 5338 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتابعة لمبادرة 100 مليون صحة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الذين تم فحصهم الأطفال حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بمختلف الوحدات الصحية بمدن المحافظة .
 
وأكد في بيان له، أنه تم عمل اختبار للطفل حديث الولادة من عمر يوم حتي 28  يوما للتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالسمع وفي حالة وجود مشكلة خلال الاختبار الأول.
 
كما يتم إعادة الفحص من خلال اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة ويتم تحويل الطفل بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج.
 
من جانب آخر، أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فحص 11723 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتي ديسمبر 2021 .
 
وتابع أن تم تقديم الخدمة للمواطنين بداية من سن 18 عام فأكثر متابعا أن قياس الضغط والسكر بشكل دوري يساعد في الوقاية من المرض والكشف الدوري لمرضى السكر وضغط الدم يساعد في تجنب والوقاية من مضاعفات هذه الأمراض وبخاصة الاعتلال الكلوي.

 


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