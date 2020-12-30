24 ألف سيدة بالشرقية يستفدن من مبادرة دعم صحة الأم والجنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، تقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 24 ألف سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتى اليوم.

وأوضح بيان، بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 24 ألفا 739 سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وأضاف أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وتابع بأن المبادرة تستهدف الفحص الطبى لـ102 آلاف و700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى 358 نقطة.