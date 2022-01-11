صحة الإسماعيلية تجرى الكشف على 800 مواطن بمنطقة "طوسون" ضمن حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالى منطقة " طوسون " بقرية عين غصين " التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك فى إطار مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقال الدكتور على حطب، أن القافلة استهدفت فى اليوم الأول الكشف فى عيادة الأطفال على 247 حالة، وعيادة الجراحة على 10 حالات، وعيادة الأسنان 44 حالة، وعيادة الباطنة 194 حالة، وعيادة النساء على 34 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 26 حالة، وعيادة الضغط والسكر على 21 حالة، والعظام 63 حالة، والجلدية 74، وانف والإذن 26 حالة، وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن أهمية لقاح كورونا، والإجراءات الاحترازية، وفوائد التغذية السليمة، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم ٨٠ صنف دوائى مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، لافتا انه القافلة تقدم أيضا الندوات حول لتوعية الأهالى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم الكشف على 800 مواطن من منطقة " طوسون " بقرية عين غصين، حيث تم استحداث عيادة جديدة بالقوافل منها، الأنف والإذن، وعيادة للعظام، وأخرى للاعتلال الكلوى، لافتا أن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.