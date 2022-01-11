شمس ساطعة وسماء صافية وهدوء فى حركة البحر الأحمر.. بث مباشر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، لايف جديد من أحد شواطي مدينة الغردقة لرصد حالة الطقس بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر، حيث شهدت طقس معتدل مع شمس ساطعة وسماء صافية وهدوء في حالة البحر الأحمر.

وأبحرت صباح اليوم عدد من اللنشات السياحية المختلفة إلي الجزر البحرية وكذلك مواقع الغوص المختلفة لممارسة رياضة الغوص والسنوركلنج بالمواقع الشهيرة بالغردقة مثل منطقة عرق سمية .

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 9 رحلات دولية، من جنسيات مختلفة، تقل على متنها قرابة 1500 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 64 رحلة طيران دولية يستقبلها خلال الأسبوع الجارى.

يذكر أن كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى وصول 64 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنهما الآلاف من السياح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسية الأوكرانية والبولندية والألمانية.

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى أن المطار يستقبل رحلات من 9 دول أوروبية بعدد 61 رحلة دولية اوربية، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة الدولى.

وأكدت كشوف رحلات الطيران وصول رحلتين من بلجيكا ورحلتين من هولندا و8 رحلات من إيطاليا و12 رحلة من ألمانيا ورحلتين من التشيك و14 رحلة من بولندا و18 رحلة من المطارات الأوكرانية.

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 3 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وتطبيق الجهات المختصة بالمطار الإجراءات الاحترازية على جميع الركاب الوافدين إلى المطار بدقة شديدة.