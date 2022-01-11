شركة مياه المنيا : حملات للتوعية بمبادرة حياة كريمة بقرية النويرات بأبو قرقاص

المنيا -حسن عبد الغفار

قال المهندس رجب السعيد محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن إدارتى التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نظمتا حملة توعية بقرية النويرات مركز ابو قرقاص ضمن الحملات التى تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الإستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف السعيد أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الاهالى وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها وتركيب قطع موفرة للمياه كما قامت ادارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميدانى للقرية ولقاء جماهيرى مع اللجنة المجتمعية بالقرية، حيث أن المكون التوعوى والمجتمعى هام فى التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة وتستهدف جميع الفئات العمرية وتحقيق تأثير إيجابى لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكد على استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوى وابوقرقاص وتحقيق نسب إنجاز عالية.