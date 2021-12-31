رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة، كما وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.

وتواصل فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز المنيا من خلال انتشار وتمركز المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين والكباري والانفاق وكذلك تشكيل لجنة ادارة ازمات بالشركة تتابع المستجدات باستمرار مع غرفة عمليات المحافظة والخاصة بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الامطار وكذلك متابعه انتظام وحسن سير الأعمال والتمركزات.