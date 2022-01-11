سمر دكتورة تخاطب وتوحد واجهت التنمر وتحولت لمصنعة الجبنة الأولى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يصبح الوصول الهدف أسرع وأكبر كلما كان هناك دافع ومحفز قوى، تنمر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على دكتورة تخاطب وتوحد بمستشفيات الشرطة بالغردقة عندما قامت بنشر أفكار لها بتصنيع مواد عذائية وأكثرها الجبنة بدون مواد حافظة وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واطلقوا عليها دكتورة الجبنة تنمرا إلا أنها مع مرور الوقت حولت تلك التنمر إلى نجاح واصبحت بالفعل دكتورة الجبنة الأولى فى الغردقة والبحر الأحمر.

تقول سمر علاء دكتورة التخاطب والتوحد بمستشفيات الشرطة بالغردقة أنها قامت بتصنيع الجبنة المختلفة فى بداية كرونا بمساعدة عائلتها ولكونها تعشق المطبخ بشكل عام، إلا أنها لقت هجوم وتنمر من البعض ومع مرور الوقت واستمرارها بفضل عائلتها ووالدها تحديدا وتحفيزها الدائم تحول التنمر إلى حقيقة ولقيت فخرًا باسم دكتورة الجبنة.



وأضافت الدكتورة سمر علاء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ بداية كرونا بدأت مشروعها ب 7 آلاف جنيه فى البيت حيث قامت بشراء فريزر وطلبات ب 1000 جنيه وبدأت فى تصنيع الجبن فى المنزل والتوابل والصوصات واللحوم المختلفة والمخللات والزبدة وغيرها وذلك بدون مواد حافظة.





















