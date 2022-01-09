مباشر "الحلو لو بروتين أحلى" شاهد أجمد تورتة من المحشى والفراخ بالغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، فيديو مباشر مع احدى السيدات المشهورة بعمل تورته باللحوم والمحشي بدل الحلوياتK وتقوم بالترويج لها علي الفيس بوك، حيث تستقبل الكثير من الطلبات لتورته اللحوم بدل الحلوى.

قالت هدير صاحبة فكرة تورته البروتين باللحوم أنها في الأساس شيف حلواني وجاءت لها الفكرة عندما طلب احد المواطنين الاحتفال بعيد ميلاده دون حلوي وجاءت الفكرة بتنفيذ تورته اللحوم والمحشي وبعد نشرها ٧لي الفيس بوك انتشرت جدا.

واضافت هدير في بث اليوم السابع ان الفكرة بدأت منذ بداية انتشار فيروس كورونا حيث بدأ الإقبال علي التورته باللحم والمحشي كبير، موضحه أن كل شخص يطلب ما يفضله من اللحوم والمحشي ونوع الأرز مؤكدة علي أن هناك الكثير من يطلب تورته لحوم بمبلغ معين .

وتابعت : أن هناك الكثير من يطلب تورته لحوم ومحشي وبط بادوار معينه وهي التي يتم ترتيبها وتجهيزها بمكان الاحتفال لان نقلها سيتسبب في أفسادها، وأكدت صاحبة مطبخ هدير بتجهيز جميع المكونات داخل المنزل وبيعها عبر الفيس بوك وأن قامت بفعل ذلك لمساعدة زوجها واسرتها الحياة .

وتابعت انها تقوم أيضا بتجهيز جميع انواع الحلوى وعرضها علي الفيس بوك وأن هناك عدد كبير من الاوردارات يوميا علي حميع المأكولات المختلفة.