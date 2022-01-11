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زلزال يشعر به سكان القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:24 ص
زلزال يشعر به سكان القاهرة الكبرى زلزال
كتب - محمود راغب - حازم مقلد

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر به سكان بعض مناطق مصر، حسبما تداول عشرات من مستخدمى مواقع التواصل، ونشرت بعض وسائل الإعلام.
 
وخلال الدقائق الأخيرة تداول عدد كبير من المواطنين بأغلب أنحاء الجمهورية، ما يفيد شعورهم بهزة أرضية قوية، إذ أشار عدد من سكان القاهرة الكبرى فى تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تفيد بشعورهم بهزة أرضية خفيفة.
 
ونشر موقع العين وعدد من المنصات، خبر وقوع هزة أرضية فى منطقة قبرص، بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء حتى الآن عن خسائر فى قبرص أو عن هزات ارتدادية لاحقة.

 


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