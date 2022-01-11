رويترز: مقتل 17 شخصا في غارة جوية على إقليم تيجراي الإثيوبي

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن موظفي إغاثة وسلطات محلية إثيوبية مقتل 17 شخصا في غارة جوية، وأكدت الوكالة مقتل 17 شخصا في غارة جوية بإقليم تيجراي أمس الاثنين.

ومنذ أيام قالت الأمم المتحدة إن وكالات إغاثة علقت عملها في شمال غربي تيجراي الإثيوبية بعد غارة جوية مميتة، وحسب "أ ف ب"، فقد وقعت الغارة الجوية على مخيم للنازحين، كما أعلنت طوارئ الأمم المتحدة يوم الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهجوم وقع منتصف ليل الجمعة، في مدينة "ديبيتي" شمال غربي إقليم تيجراي الإثيوبي.

وتسبب الهجوم في سقوط قتلى بين المدنيين، حسب معلومات أولية.