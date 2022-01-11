رئيس كازاخستان: سأقدم حزمة من الإصلاحات السياسية سبتمبر المقبل

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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم تقديم حزمة من الإصلاحات السياسية سبتمبر المقبل.

وأضاف توكاييف للمشرعين وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "في خطابي القادم للشعب في سبتمبر، سأقدم حزمة جديدة من الإصلاحات السياسية التي سيتم إعدادها على أساس حوار بناء واسع النطاق مع الشعب والخبراء".

وأشار إلى أن كازاخستان "ستواصل مسارها نحو التحديث السياسي.. هذا هو موقفي الرئيسي".

وشدد توكاييف على أنه "بشكل عام، تأخر تغيير العلاقات بين الدولة والمجتمع. لذلك، نحن بحاجة إلى شكل جديد من العقد الاجتماعي".

واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الكازاخية؛ بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وتصاعدت إلى أعمال شغب جماعية شملت هجمات على ضباط الشرطة وأفراد الخدمة والمباني الحكومية في العديد من مدن البلاد، وخاصة في ألماتي.