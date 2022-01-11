اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:40 ص
أكرم القصاص
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رئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:07 ص
رئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
وكالات

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أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن اختباراته إيجابية لـ كوفيد-19 مرة أخرى.

وغرد لوبيز أوبرادور: "أبلغكم بأنني أصبت بـ كوفيد -19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".

 

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير 2021.

قال لوبيز أوبرادور إن وزير داخليته، آدان أوغوستو لوبيز هيرناديز، سيمثله في إحاطاته الصحفية اليومية الصباحية، وفي مناسبات أخرى.

وعندما سئل عن صحته خلال المؤتمر الصحفي صباح يوم الاثنين الماضي، قال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أنه مصاب بنزلة برد، لكنه سيخضع لفحص.

 


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