رئيس المكسيك يعلن إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى

وكالات

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن اختباراته إيجابية لـ كوفيد-19 مرة أخرى.

وغرد لوبيز أوبرادور: "أبلغكم بأنني أصبت بـ كوفيد -19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".

Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022

وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الرئيس المكسيكي بالفيروس، بعد أن ثبتت إصابته في 24 يناير 2021.

قال لوبيز أوبرادور إن وزير داخليته، آدان أوغوستو لوبيز هيرناديز، سيمثله في إحاطاته الصحفية اليومية الصباحية، وفي مناسبات أخرى.

وعندما سئل عن صحته خلال المؤتمر الصحفي صباح يوم الاثنين الماضي، قال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أنه مصاب بنزلة برد، لكنه سيخضع لفحص.