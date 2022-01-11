دعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة

كتب على عبد الرحمن

دعاء الزلزال .. والهزات الأرضية ، هناك عدد من الأدعية التي يستحب ترديدها وقت حدوث الزلازل .. وضرب اليوم الثلاثاء زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر به سكان بعض مناطق مصر، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 هزة أرضية في منطقة شرق البحر المتوسط علي بعد 415 كم من دمياط.

دعاء الزلازل .. أو الهزات الأرضية لم يرد بها في السنة النبوية دليل على استحباب ذكر أو دعاء معين عند حدوث الزلازل ، ولكن يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء ولاسيما الدعاء بأن يصرف الله عنه وعن الناس هذا البلاء.



دعاء الزلازل ومما يستحب ترديده وقت الزلازل هو:" اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي".

وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال : "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الهزة الأرضية التى شعر بها سكان جمهورية مصر العربية فجر اليوم ووصلت قوتها ل 6.6 درجة على مقياس ريختر، مشيرا خلال بث مباشر للمعهد عبر زوم، إلى أن هناك غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لرصد وتسجيل بيانات أى هزة أرضية على الفور من خلال محطات الشبكة القومية للزلازل.

زلزال مصر

وحول إمكانية حدوث توابع للهزة الأرضية، كشف رئيس المعهد، أنه بالفعل هناك توابع قد يتم تسجيلها بالقرب من مركز الزلزال نفسه ولكنها تكون أقل، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث توابع لهذه الهزة الأرضية ولكن ستكون ضعيفة .

وأكد رئيس معهد الفلك، أن المعهد لم يتلق أى بيانات تفيد بوقوع خسائر فى الأرواح أو المنشآت، وكل ما ورد المعهد يفيد بشعور المواطنين بالزلزال ، موضحا أنه لا يوجد مقارنة بين زلزال اليوم وزلزال 1992 حيث إن زلزال اليوم يبعد 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط على عكس زلزال 1992 الذى كان فى الأراضى المصرية .

واختتم: اطمنوا وكملوا نوم لا داعى للخوف الزلزال انتهى وليس متوقع حدوث أى توابع قوية بنفس قوة الزلزال، لافتا إلى أن غرفة عمليات المعهد بالشبكة القومية للزلازل على اتصال دائم بغرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء .