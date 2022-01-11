خالد فودة: منتدى شباب العالم حقق نجاحا كبيرا.. وسياحة المؤتمرات فى غاية الأهمية

كتب أيمن رمضان

خالد فودة: الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مش بتنام خلال عقد المؤتمرات الدولية



خالد فودة: نولى أهمية قصوى بسياحة المؤتمرات نظراً لأهميتها



خالد فودة: 50 عاملا فقط هم القائمين على نظافة مدينة شرم الشيخ



قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حقق نجاحا منقطع النظير، وتابع: "الحمد الله حتى الآن المؤتمر ناجح نجاح منقطع النظير"، مشيراً إلى أن جميع المشاركين من الدول الأجنبية ينظرون نظرة إعجاب شديدة للدولة المصرية التى استطاعت تنظيم حدث دولى في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "فودة"، خلال لقاء له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة تعمل بروح الفريق والحب في الأيام العادية، وعندما يكون هناك مؤتمر أو حدث دولى نرفع حالة الطوارئ ، وتابع:"طوارئ ومفيش حد بينام ولا بيروح ولذلك لا تجد أية مشكلة في المدينة مطلقا.. المشاكل بتتحل فوراً"، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يصدر تكلفياته له، وتابع: "الرئيس بيدينا تكليفات وبيتابع تنفيذها".

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن الأمم المتحدة هي التي تشرف على المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر مكافحة الفساد، وتابع:" وقبل انعقاد المؤتمر جاء وفد من الأمم المتحدة ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن القومى وطافوا المدينة وشاهدوا قاعة المؤتمر والفنادق ولذلك وافقوا على إقامته، وهو ما حدث في مؤتمر التنوع البيولجى".

وأكد "فودة"، أن سياحة المؤتمرات في غاية الأهمية، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية ودفعنا إلى تطوير قاعات المؤتمرات لتتسع لأكثر من 7 آلاف، لافتاً إلى أن مدينة شرم الشيخ، ستستقبل مؤتمر المناخ وهى مدينة خضراء بالكامل ولا يوجد بها أي انبعاثات كربونية، وتابع:" سنجعل شركة تتولى نظافة المدينة..كون القائمين على أعمال النظافة الآن 50 عامل فقط".

وأشار "فودة"، إلى أنه سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحويل شارع السلام بمدينة شرم الشيخ إلى ممشى سياحى أخضر يكون به مسطحات خضراء.