اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:15 م
أكرم القصاص
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اللواء خالد فودة وإعلاميون يشاهدون مباراة مصر ونيجيريا فى شرم الشيخ

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:12 م
اللواء خالد فودة وإعلاميون يشاهدون مباراة مصر ونيجيريا فى شرم الشيخ الإعلاميون يشاهدون مباراة مصر ونيجيريا
تصوير حسين طلال

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حرص عدد من الإعلاميين على مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،حيث تواجد الاعلاميون كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام ، خيرى رمضان ،مجدى الجلاد ،معتز عبد الفتاح وأخرون لمشاهدة الشوط الأول من المباراة بجانب المحافظ.

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تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر ونيجيريا، التي تجمعهما حاليًا على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون،  إنتهى بتقدم النسور بهدف دون رد.

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