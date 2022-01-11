اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
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"حياة كريمة" ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بكوم أبو خلاد

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:00 ص
"حياة كريمة" ببنى سويف.. إنشاء وحدة إسعاف بكوم أبو خلاد نائب محافظ بنى سويف يتفقد قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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قال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف إنه جارى العمل فى المشروعات التى يتم تنفيذها داخل قرى مركز ناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع" جارى استمرار العمل فى مشروع إنشاء وحدة إسعاف كوم أبوخلاد "إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان ،وتضم 2 سيارة"نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف"إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة.


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