حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى وزراعى ووحدة إسعاف بقرية بنى عدى

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشهد مركزى ناصر وببا التابعة لمحافظة بنى سويف.

وتشهد القرية مشروع انشاء المجمع الخدمي ببني عدي، ضمن 6 مجمعات يجرى إنشاؤها، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والتي ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري".

كما تشهد القرية إنشاء مشروع وحدة إسعاف بني عدي، والتي يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير" لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف.

كما تشهد القرية إنشاء المجمع الزراعي بالقرية، والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية ببني عدي.