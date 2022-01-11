حصر للعاملين الإناث بالمنشآت والمطاعم السياحية.. و20 يناير أخر موعد للتسجيل

كتب محمد أسعد

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعضاء الجمعية العمومية سرعة موافاة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بحصر شامل لأعداد الإناث العاملين بمشآتها سواء كانت مناصبهم قيادية وعمالة عادية.

وقالت الغرفة فى بيان صحفى، أنها قد تلقت من وزارة السياحة إخطاراً بضرورة قيام كافة المنشآت الخاضعة للإشراف السياحى بإعداد هذا الحصر ، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بــ "المرأة فى مواقع إتخاذ القرار Women in leadership" والتى تهدف إجراء حصر لأعداد الأناث فى المناصب القيادية ومراكز إتخاذ القرار فى جميع المنشآت داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت الغرفة فى كتابها للأعضاء إلى أهمية موافاة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بهذه البيانات عبر رابط التسجيل الألكترونى ووفقاً إستمارة الحصر المدرجة على الموقع فى موعد غايته 20 يناير الجارى.

وأوضحت الغرفة، أن هذا الحصر يتتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 التى أصدرتها الدولة المصرية في مستهل عام 2017 وأعلنها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتضمنت هذه الإستراتيجية فى خطتها لتمكين المرأة على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.