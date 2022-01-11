حصاد الوزارات.. الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقته بالتطعيمات

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..

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