حصاد الوزارات.. الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقته بالتطعيمات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..
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