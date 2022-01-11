اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:13 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقته بالتطعيمات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف معلومات جديدة عن أوميكرون وعلاقته بالتطعيمات منتدى شباب العالم
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم..

 

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