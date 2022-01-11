جنايات سوهاج تقضى بالمؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص وإحراز سلاح وذخيرة فى طهطا

سوهاج - محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2020 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو ك . ا 61 سنة عامل، تهمة القتل العمد للمجنى عليه (ر . ا)، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الثانية بجلستها قضت بجلستها قبل ذلك، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد وهانى محمد صبحى وأمانة سر طه حسين، فى القضية رقم 6916 لسنة 2021 جنايات ساقلتة بمعاقبة سباك وطالب بالجبس حضورى 10 سنوات مشدد و100 ألف جنيه غرامة، وذلك لحيازتهم مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة مركز ساقلتة شرقى سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط كما. إ. م. 28 سنة سباك ويقيم بناحية بولاق الدكرور محافظة الجيزة وأحمد. ع. أ. إ 20 سنة طالب ويقيم الجلاوية دائرة مركز ساقلتة لإحراز كلا منهما مخدر الحشيش وذلك بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه وعقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطي جرت إحالة المتهم للمحكمة التى أصدرت حكمها السابق.