جنايات سوهاج: المشدد و100 ألف غرامة لسباك وطالب لحيازتهما حشيش بقصد الإتجار

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الثانية بجلستها اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد وهانى محمد صبحى وأمانة سر طه حسين، فى القضية رقم 6916 لسنة 2021 جنايات ساقلته بمعاقبة سباك وطالب بالجبس حضورى 10 سنوات مشدد و100 ألف جنيه غرامة وذلك لحيازتهم مخدر الحشيش بقصد الإتجار بدائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط كما. إ. م. 28 سنة سباك ويقيم بناحية بولاق الدكرور محافظة الجيزة واحمد. ع. أ. إ 20 سنة طالب ويقيم الجلاوية دائرة مركز ساقلته لإحراز كلا منهما مخدر الحشيش وذلك بقصد الإتجار تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه وعقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطي تم إحالة المتهم لمحكمة التى أصدرت حكمها السابق.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الثانية قضت بجلستها اليوم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال سعد وهانى محمد صبحى وأمانة سر طه حسين، فى القضية رقم 12067 لسنة 2021 جنايات مركز المنشاة بمعاقبة كهربائى بالحبس 10 سنوات وذلك لقيامه بإحراز سلاح نارى باستعراض القوة ضد والده وتهديده باستخدام السلاح النارى

جاء ذلك تمكن مديرية أمن سوهاج من ضبط ياسر. ص. ع 37 سنة كهربائى ويقيم الزوك الغربية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب قيامه بإحراز سلاح نارى غير مرخص وإستعراض القوة به ضد والده صابر. ع. أ وتهديده باستخدام السلاح النارى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه وعقب انتهاء مدة حبسه الاحتياطي تم إحالة المتهم لمحكمة التى أصدرت حكمها السابق.