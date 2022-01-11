جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 19 كيلوا من خصلات الشعر الطبيعى

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS 915 إشتبه مصطفي فاضل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى يحمل 3 حقائب نظرا لارتباكه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد مأمورالفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك وأحمد الدلهماوي مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19كيلو من خصلات الشعر الطبيعي داخل حقائبه .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم7 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علىكافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى



محاولة تهريب 19 كيلوا من خصلات الشعر الطبيعي



محاولة تهريب 19 كيلوا من خصلات الشعر الطبيعي



محاولة تهريب 19 كيلوا من خصلات الشعر الطبيعي