جامعة المنيا تنظم المؤتمر العلمى الثانى لقسم التمريض الباطنى والجراحى

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد قسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤتمره العلمى الثانى بعنوان "هشاشة العظام: معًا لتحقيق حياة أفضل"؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات بين المشاركين بالمؤتمر من أطباء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حضر فعاليات المؤتمر، الدكتورة عزة محمد حافظ عميد كلية التمريض، والدكتورة هدى عبدالعظيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جيهان سيد على رئيس قسم التمريض الباطنى والجراحى ورئيس المؤتمر، والدكتورة هند الهام محمد ذكى الاستاذ المساعد بالقسم ومقرر المؤتمر، والدكتورة بدور عادل مدرس بقسم التمريض وسكرتير المؤتمر.

وقالت الدكتورة "عزة حافظ" إن الهدف من المؤتمر هو تبادل الابحاث العلمية فى هشاشة العظام بين كلية الطب والتمريض ومؤسساتهم، والتثقيف الصحى لجميع فئات المجتمع حول مرض هشاشة العظام، والتقنيات الحديثة فى الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة لمرض هشاشة العظام، والبحث العلمى وتطوراته فى المجالات المختلفة.

ومن جانبه، أوضحت الدكتورة "جيهان سيد" أن فعاليات المؤتمر تناولت ثمانى محاور تدور حول: تقديم كل ما هو جديد عن هشاشة العظام، واستعراض التقنيات الحديثة فى تشخيص والعلاج هشاشة العظام، والرعاية التمريضية المتقدمة للمرضى، إلى جانب التعريف بمرض هشاشة العظام وكيفية الوقاية منه، وتأثير الأمراض المزمنة وخلل الهرمونات على مريض هشاشة العظام، بالإضافة إلى استعراض أحدث ما قدم فى البحث العلمى والتطورات العلاجية فى المجال.