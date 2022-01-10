انطلاق أولى الاختبارات الالكترونية لطلاب الصيدلة بجامعة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم بجولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال أولي الامتحانات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي وانطلاقها رسميا لطلاب كلية الصيدلة، بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي يؤديها طلاب الفرقة الأولي للصيدلة الإكلينيكية بمادة حقوق الإنسان، وذلك بعد عقد اختبارات تجريبية للطلاب للتعريف بمنظومة الاختبارات الإلكترونية والآليات والخطوات المتبعة لأداء الاختبار الإلكتروني.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور أحمد سمير عبد المالك مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور مصطفى خليل نائب مدير المركز.

وأكد "عبد النبي" على حرص الجامعة للنهوض بالعملية التعلمية، التي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعلمية التي تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات فرق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، لانتظام سير الاختبارات وفق الخطة الموضوعة للجامعة، وذلك بدون أية معوقات شكاوى حتى انتهاء الاختبار. ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات أن الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي ستستكمل يوم الأربعاء والخميس القادمين لطلاب الصيدلة والتمريض بالفصل الدراسي الأول خلال هذا الأسبوع، وذلك للكليات التي يكون بها الدراسة بنظام الترم الدراسي، وسوف تنضم لهم كليات الطب البشري وطب الأسنان في الفصل الدراسي الثاني والتي تعمل بنظام العام الدراسي الكامل.