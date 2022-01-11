تنظيم دورة تدريبية عن الدليل الاجرائى لخدمات تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن تنظيم دورة تدريبية على الدليل الاجرائي لخدمات تنظيم الأسرة والتى تستمر لمدة 4 أيام وذلك تحت رعاية الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع خدمات السكان و تنظيم الأسرة والدكتور مروى حمدي مدير تنظيم الأسرة بالمديرية وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالغردقة.

وأكدت المديرية في بيان أن فاعليات اليوم الأول من الدورة التدريبية تمت لفرق إشراف تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر (مسئولى تنظيم الأسرة- مشرفات التمريض- مشرفات الرائدات – مسئولى الاعلام -الصيادله -الاحصائين) على الدليل الاجرائي لخدمات تنظيم الأسرة والتى من المقرر لها أن تستمر لمدة 4 أيام .

وقام بالتدريب في اليوم الأول الدكتوره مروى حمدى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية ورمضان السيد – مدير مركز معلومات المديرية ، يأتى ذلك فى اطار خطه تحسين خدمات تنظيم الاسره ورفع جوده وكفائه خدمات تنظيم الاسره بالمحافظه.