تعرف على دير القديس الأنبا أنطونيوس هيثكوت بأستراليا

كتب ــ محمد الأحمدى

يعتبر دير القديس الأنبا أنطونيوس هيثكوت بأستراليا أحد أهم أديرة المهجر بأستراليا ب الكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدير:-

يقــع الديــر بجــوار مدينــة هيثكــوت بولايــة فيكتوريــا والتــى تبعــد عــن مدينــة ملبــورن بحوالــي 100 كــم شــمالًا، كمــا يخــدم الديــر الشــعب القبطــى بمدينــة ملبــورن وعــدد مــن المــدن القريبــة مثــل بندجــوا و كيلمــور.

تاريخ النشأة:

فــي عــام 1989م قــام مثلــث الرحمــات البابــا شــنوده الثالــث بوضــع حجــر الأســاس للديــر خــلال زيارتــه التاريخيــة لأســتراليا

ومــن خــلال توجيهــات و دعــم قداســة البابــا شــنوده ، تــم انتــداب عــدد مــن الآبــاء الرهبــان مــن أديــرة مصــر العامــرة حيــث وصــل الأب إســحق الأنطونــى ، وأبونــا تيطــس البراموســى ، والأب فيلوباتيــر الأنبــا باخوميــوس ، والذيــن نجحــوا فــي بنــاء الكنيســة و عــدد أربــع قلالى

وتنــاوب علــى خدمــة الديــرعــدد مــن الآبــاء الرهبــان مــن بينهــم الأب متــى البراموســى ، الأب يواقيــم البراموســى ، الأب بوليكاريــوس البراموســى ، الأب داود البراموســى ، الأب مكســيموس البراموســى ، الأب أبيــب البراموســى ، الأب مــكارى الأنبــا بــولا ويقــوم الأب متــى البراموســى بمهــام وكيــل الديــر (الربيتــة) خــلال مــا يقــرب 10 أعــوام و يقيــم حاليًــا ثلاثة آبــاء رهبــان بالديــر

قديس الدير: الأنبا انطونيوس

وصف الدير:

اســتمرت حركــة التنميــة بالديــر ، حيــث تــم شــراء عــدد مــن الأراضــى المجــاورة كمــا اســتمرت حركــة التعميــر خــلال الســنوات الماضيــة حيــث يضــم الديــر عــدد ثمانيــة قلالى، و مبنــى مجمــع للرهبــان ، مــع بيــت خلــوة مــع مكتبــة كبيــرة مــن طابقيــن

ويضــم الديــر أيضًــا ورشــة نجــارة وورشــة مكانيــكا كذلــك توجــد مضيفــة الديــر وعــادة مــا تكــون مزدحمــة بالمصليــن الزائريــن مــن ملبــورن والمــدن القريبــة.

ويتــردد علــى الديــر العديــد مــن أبنــاء الجاليــة ، حيــث يلبــون عمــاد أطفالهــم بالديــر ، وكذلــك حضــور أســبوع الآلام والخلــوات .وقــد تمــت رســامة أول راهــب بالديــر بعيــد الأنبــا أنطونيــوس عــام 2016م باســم الراهــب روفائيــل الأنبــا أنطونيــوس

وقــام قداســة البابــا تواضــروس بزيــارة الديــر 9\9\2017م حيــث افتتــح رســميا مبنــى المكتبــة المكون مــن طابقين

ويتمتــع الديــر ووكيلــه الأب متــى البراموســى بعلاقــة أخويــة عميقــة مــع ديــر الأنبــا شــنوده بســيدنى ورئيســه نيافــة الأســقف المكــرم الأنبــا دانيــال حيــث يتنــاوب الطرفــان تعضيــد بعضهمــا.

ويــزور الديــر العديــد مــن الآبــاء الأســاقفة الأجــلاء خـلال زياراتهــم لأســتراليا تقــام القداســات بانتظــام بالديــر وتتبعهــا مائــدة محبــة أخويــة وتأتــى رحــلات مــن كنائــس ملبــورن لنــوال بركــة الديــر.