اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:26 ص
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تعرف على تراجع معدل التضخم الشهرى لـ (-0.2%) ديسمبر 2021

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:00 ص
تعرف على تراجع معدل التضخم الشهرى لـ (-0.2%) ديسمبر 2021 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعارالمستهلكين لإجمالي الجمهورية قد سجل (117.8) نقطة لشهر ديسمبر2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر 2021.
 
وعزا بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الانخفاض إلى:
 
انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، 
 
وانخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)،
 
وانخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، 
 
وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، 
 
انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)،
 
 وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

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