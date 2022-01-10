اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على أسباب تراجع معدل التضخم الشهري "-0.2%" لشهر ديسمبر 2021

الإثنين، 10 يناير 2022 08:20 ص
تعرف على أسباب تراجع معدل التضخم الشهري "-0.2%" لشهر ديسمبر 2021 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية قد سجل (117.8) نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر 2021.

وأوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان أهم أسباب هذا الانخفاض هو تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، وانخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، و انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، فيما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%)، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).


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