اليوم السابع
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تعرف على بروتوكولات التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ومؤسسات الدولة خلال العام الماضى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:55 م
تعرف على بروتوكولات التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ومؤسسات الدولة خلال العام الماضى الكنيسة الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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شهد العام الماضى توقيع الكنيسة الأرثوذكسية على 6 بروتوكولات فى مختلف المجالات التعليمية والصحية والمجتمعية.

وجاءت أبرز البرتوكولات كالآتى:

1 - بروتوكول تعاون فى مجال الصحة والتعليم.

2 - بروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعى لدعم برنامج "بنت الملك".

3 – وقعت الكنيسة الأرثوذكسية بروتوكولين مع وزارة القوى العاملة.

4 – توقيع بروتوكول تعاون لدعم فئة الاحتياجات الخاصة فى الأجهزة التعويضية.

6 - بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران.

 7 - بروتوكول تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ومؤسسة حياة كريمة.

وفى سياق متصل، استقبل الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرقى كندا السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، حيث هنأه والأقباط بعيد الميلاد المجيد ناقلًا تهانى الرئيس عبد الفتاح السيسى للأقباط فى كندا.

وتناقش الأنبا بولس والسفير خلال الزيارة عن التقدم الذي تشهده مصر من مشاريع كبرى وجهود لربط الجالية المصرية فى كندا ببلدها الأم.
 
‏‎وكان الأنبا بولس قد صلى قداس عيد الميلاد، مساء الخميس، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وأفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.
 
برتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات العامة ووزارة القوى العاملة
برتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات العامة ووزارة القوى العاملة

 

برتوكول تعاون بين الكنيسة ووزارة الهجرة
برتوكول تعاون بين الكنيسة ووزارة الهجرة

 

برتوكول تعاون لدعم ورعاية الفتيات الأولى بالرعاية
برتوكول تعاون لدعم ورعاية الفتيات الأولى بالرعاية

 

توقيع 6 بروتوكولات تعاون
توقيع 6 بروتوكولات تعاون

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نادى روتارى

القوات المسلحه

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