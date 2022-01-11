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تحرير 7467 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:37 ص
تحرير 7467 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية ارتداء الكمامة داخل المترو - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 7467 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7438 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 29 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 745 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 184 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 968 شيشة.
 
 
وعلى جانب آخر، تم تحرير 2256 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفع 76 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 2615 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

تحرير مخالفة

مخالفة عدم ارتداء كمامة

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