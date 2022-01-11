تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد صديقه ببنها بسبب سخريته منه لجلسة 13 مارس

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، تأجيل نظر القضية رقم 18667 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2021 كلى شمال بنها، والمتهم فيها عامل ألوميتال بقتل شخص لسخريته منه وخوض المجني عليه في شرف والدة المتهم وذويه، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 18667 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم"ج و ج"، عامل ألوميتال، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، قتل المجني عليه "ف ص ع"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه لخلاف سابق بينهما، وسخرية المجني عليه منه، والخوض في شرق والدة المتهم وذويه، وأعدا لذلك الغرض أداة "حبل"، وتوجه به إلي مكان الواقعة، وما أن سنحت له الفرصة حتى باغته من الخلف وأطبق على عنقه، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شخص بأحد الأراضى المتاخمة لقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهم وأنه شوهد برفقته قبل وقوع الحادث بوقت قصير.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المجني عليه تربطه به علاقة صداقة، وأنه كان دائم السخرية منه والخوض في شرف والدة المتهم وذويه، وفكر فى الخلاص منه وبالفعل أعدد حبلا وقام بخنقه به ووفاته وتركه وفر هاربا.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.