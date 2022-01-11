بيسكوف: لن نتدخل فى قرار كازاخستان بسحب وحدة حفظ السلام

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أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن قرار كازاخستان بسحب وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هو حق للبلاد وليس لبلاده الحق في التدخل.

وقال بيسكوف في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، "إن قرار السحب من حق الدولة التي قدمت هذا الطلب إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي فقط، ويستند ذلك إلى تحليلاتهم وليس لدينا الحق في التدخل".

وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في وقت سابق من اليوم، أن سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من البلاد سيبدأ في غضون يومين ولن يستغرق أكثر من عشرة أيام.

واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الكازاخية بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وتصاعدت إلى أعمال شغب جماعية شملت هجمات على ضباط الشرطة وأفراد الخدمة والمباني الحكومية في العديد من مدن البلاد، وخاصة في ألماتي، وأصيب آلاف الأشخاص، ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا غير معروف، وأرسلت منظمة معاهدة الأمن الجماعي قوات حفظ سلام إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بناءً على طلب الرئيس توكاييف. وتؤكد السلطات الكازاخية أن النظام الدستوري قد أعيد بشكل عام إلى جميع مناطق البلاد