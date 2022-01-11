بعد حكم المؤبد والمشدد.. تواريخ مرتبطة بقضية خلية إمبابة الإرهابية "اعرفها"

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية داعش إمبابة الثانية، بعد المؤبد والمشدد والبراءة لاتهامهم فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها:

1ـ "13 أبريل 2021"، ويشير لتاريخ أولى جلسات محاكمة المتهمين.

2 ـ "10 مايو 2021"، ويشير لجلسة سماع أقوال الشهود.

3 ـ "12 يونيو 2021"، الجنايات تغرم الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب 1000 جنيه لكل منهما.

4ـ " 15 يونيو 2021"، الماضى استمعت المحكمة لأقوال الشيخ محمد حسين يعقوب

5 ـ "8 أغسطس 2021"، المحكمة استمعت لأقوال الشيخ محمد حسان.

6 ـ "6 نوفمبر 2021"، المحكمة تحجز الدعوى للحكم.

7 ـ "8 يناير 2022"، الجنايات تقضى بالمؤبد لت 3 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 7 متهمين.

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمين العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.