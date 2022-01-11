اليوم السابع
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بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بهندسة جنوب الوادى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:56 م
بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بهندسة جنوب الوادى جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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أعلنت جامعة جنوب الوادي عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى، فى إطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالمتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، والتأكد من حسن سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات بكلية الهندسة في يومها الأول للامتحانات، حيث يؤدى طلاب الفرقة الإعدادية وعددهم 304، امتحان مادة رياضيات 1.

وأدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الأولى لمادتي فارما دى وكلينك بكلية الصيدلة وعددهم 173 وطلاب الفرقة الخامسة كلينك وعددهم 46 طالبا وطالبة، وبكلية الحقوق أدى الامتحان طلاب الفرقة الأولى وعددهم 2752 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2786 طالبا وطالبة، وشهد الجولة التفقدية الدكتور جمال تاج عبد الجبار، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات.


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