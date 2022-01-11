اليوم السابع
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انتشال جثمان الضحية السادسة لسقوط سيارة نقل من معدية نيلية بالجيزة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:46 م
انتشال جثمان الضحية السادسة لسقوط سيارة نقل من معدية نيلية بالجيزة حادث معدية قرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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انتشل رجال الإنقاذ النهرى، منذ قليل، جثمان "دعاء نبيل عبد السلام 13 سنة"، من نهر النيل، أحد ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل من معدية بقرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، ليرتفع عدد الجثامين إلى 6 جثامين، وجارٍ البحث عن مفقودين، بنهر النيل فرع رشيد.
 
وتم انتشال 4 جثامين اليوم وهم "محمد صبري سالم 19 سنة، وزياد احمد حسن 13 سنة، وهاجر عبد الصمد سيد أحمد 13 سنة، ودعاء نبيل عبد السلام 13 سنة"، كما تم انتشال جثمانين مساء أمس، وانتشال 14 على قيد الحياة.
 
وشهدت قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة حادث سقوط سيارة نص نقل بها عمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية، قرية التفتيش.
 
وتتواجد قوات الشرطة والانقاذ النهرى، والإسعاف، والمهندس محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، كما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 2 مفقودين، كما تجمع عدد من اهالى الضحايا، على جانبى النيل.
 
وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.
 
كما كلف المحافظ خلال تواجده أمس بمكان الحادث، مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم.

الجيزة

معدية القطا

منشاة القناطر

اخبار الجيزة

حادث غرق

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