المجلس التصديرى للطباعة: 1.2 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2025

كتب - إسلام سعيد

أعلن نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب ورئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن القطاع يستهدف 1.2 مليار دولار صادرات بحلول 2025، مشيرًا إلى أن الخطة التي يقوم عليها المجلس التصديري تستهدف زيادات سنوية منتظمة بالفترة من 2020 إلي 2025

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس التصديري يسعى للحفاظ على معدل ثابت في الزيادة بالصادرات بنسبة 10 % خلال عام 2022، مشيراً إلى أن صادرات القطاع قفزت بنسبة تتجاوز 50 % تقريبًا لتسجل 900 مليون دولار عام 2021.

وأشار إلى أن الطفرة التي حققها القطاع خلال 2021 قد لا تتكرر بنفس الوضع خلال السنوات القادمة، لذلك نركز على تحقيق نمو متزن بشكل سنوي في قطاعات الكتب والمطبوعات والورق والتغليف المرن والكرتون

وعلى جانب آخر يري، أن قطاع التغليف له أهمية خاصة وقصوى وله تأثير مباشر على المنتجات المصدرة في أغلب القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن مواد التغليف تمثل من 8 إلي 10 % مواد التغليف من تكلفة المنتج النهائي، وأي زيادة في تكليف التغليف يؤثر على تنافسية المنتج النهائي.