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"الطباعة والتغليف": صادرات القطاع سجلت 774 مليون دولار خلال 10 أشهر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:00 م
"الطباعة والتغليف": صادرات القطاع سجلت 774 مليون دولار خلال 10 أشهر سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة
كتب - إسلام سعيد

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استعرضت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، تطورات صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولي من 2021، حيث كشفت أن الصادرات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر سجلت 774 مليون دولار، بنسبة زيادة 49 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وأن قطاع التغليف منفرداً حقق طفرة كبيرة بنسبة صعود 55%.
 
وقالت فى تصريحات لها، أن التغليف يعتبر الحصان الرابح في صادرات القطاع ككل، حيث سجل 491 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2021، مقابل 317 مليون دولار، والتغليف غير المباشر من 5 إلى 7 % من إجمالي صادرات مصر، لأنه يدخل في قطاعات تصديرية أخري، نتيجة تغليف الإنتاج الذى يجرى تصديره.
 
وأشارت إلى أن اتجاه الدولة لدعم الابتكار في العلامة التجارية خطوة على الطريق الصحيح، حيث تقر الحكومة دعم إضافي 2 % تقريبًا للعلامة التجارية المصرية الخالصة المصدرة للخارج، وهناك اشتراطات لمنح هذه المساندة من بينها أن تكون العلامة مسجلة لدى وزارة التموين.
 
وتطرقت إلى أن برنامج "ازدهار تغليف" سيشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، ويعتبر برنامج ازدهار هو مسرعة اعمال تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النمو المطلوب لتطوير الاعمال عبر دراسة الفرص المتاحة في الأسواق، وهناك قائمة اشتراطات يجري وضعها لمشاركة الشركات في البرنامج بهدف مساعدتهم في تحقيق أهداف النمو التصديرى.

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