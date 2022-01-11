المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف صاحب شركة وتصويره عاريا بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، والسجن 10 سنوات للثالث كونه حدث، والسجن المؤبد للمتهمين الرابع والخامس والسادس غيابيا، لإدانتهم في القضية رقم 7912 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، باستدراج صاحب شركة وخطفه والتعدي عليه بسبب خلافات بينه وبين أحد المتهمين.



تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من " ه . إ . م " 33 عاما صاحب شركة بمحافظة الإسكندرية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتحايل عليه واستدراجه وخطفه والتعدي عليه بسبب خلافات بينه وبين أحدهم.



وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " ج . ع . ج " 45 عاما صاحب محل، و " ط . م . ج " 20 عاما صاحب محل، و " ع . ج . م " 15 عاما طالب ، و " ر . م . ر " ، و " ع . ر . ج " ، و م . ع . ج " ، وجميعهم مقيمين بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة ، وتبين من التحقيقات وبسؤال المجني عليه، أقر بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم الأول، وعلي أثرها تحايل عليه وطلب لقائه في أحد الكافيهات ، وأثناء ذلك فوجئ بباقي المتهمين يعتدون عليه بالضرب واقتادوه إلي سيارة يستقلونها رفقة آخرين.



وأشارت التحقيقات إلي قيام المتهمين باستعراض القوة مع المجني عليه وترويعه والإضرار بممتلكاته وسلب ماله، وإرغامه علي القيام برد مبلغ مالي خاص بإحدى المعاملات التجارية بينه وبين المتهم الأول، مستخدمين سلاح أبيض " كتر " وأدوات تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " شومة، كرباج، مساطير حديدية " ، وقاموا بخطف المجني عليه بالتحايل والقوة وهتك عرضه وتصويره وهددوه بنشرها.



عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

