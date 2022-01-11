اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تنشر حصاد تدشين 6 كنائس بالأديرة القبطية فى 2021

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:58 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تنشر حصاد تدشين 6 كنائس بالأديرة القبطية فى 2021 كاتدرائية دير القديس مقاريوس الكبير
كتب: محمد الأحمدى

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نشر المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، حصاد تدشين 6 كنائس بالأديرة القبطية فى عام 2021.

وجاءت أبرز الكنائس كالآتى:

1 - كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس في دير القديس مكاريوس بجبل القلالى

2 - كاتدرائية دير الشهيد مارجرجس في الخطاطبة

3 - كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح في الخطاطبة

4 - كاتدرائية دير القديس مكاريوس الكبير في برية شيهت

5 - كاتدرائية دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين

6 - كنيسة القديسة فيلو مينا في دير ماربقطر الخطاطبة

وفى سياق متصل، استقبل الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرقى كندا السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، حيث هنأه والأقباط بعيد الميلاد المجيد ناقلًا تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسى للأقباط فى كندا.

وتناقش الأنبا بولس والسفير خلال الزيارة عن التقدم الذي تشهده مصر من مشاريع كبرى وجهود لربط الجالية المصرية فى كندا ببلدها الأم.
 
‏‎وكان الأنبا بولس قد صلى قداس عيد الميلاد، مساء الخميس، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وأفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.
 
تدشين 6 كنائس
تدشين 6 كنائس

 

كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس
كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس

 

كاتدرائية دير الشهيد مارجرجس
كاتدرائية دير الشهيد مارجرجس

 

كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح
كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح

 

كاتدرائية دير القديس مكاريوس الكبير
كاتدرائية دير القديس مكاريوس الكبير

 

كاتدرائية دير القديس يحنس القصير
كاتدرائية دير القديس يحنس القصير

 

كنيسة القديسة فيلو مينا
كنيسة القديسة فيلو مينا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاديره القبطيه

حصاد 2021

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