وفي صدر صفحتها الأولى، نشرت صحيفة (النهار) صورة تجمع الرئيس السيسي بميقاتي أمس، ونقلت تأكيد الرئيس السيسي على التضامن الكامل مع لبنان خصوصا في الضائقة التي يمر بها.

وتحت عنوان "السيسي لميقاتي: بلدكم في قلبي"، نشرت صحيفة (الجمهورية) في عددها الصادر اليوم صورة خلال استقبال الرئيس السيسي لميقاتي أمس، ونقلت التصريحات التي أكد فيها الرئيس السيسي، أن لبنان في قلبه شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر.



من جهتها، أبرزت صحيفة (اللواء) تأكيد ميقاتي أن الحكومة تسعى لإخراج لبنان مما يعاني منه من مأزق، معتبرا أن العلة في جسد الوطن تقتضي المعالجة لا الخروج من المسئولية أو التخلي عنها.



ودعا ميقاتي شباب لبنان إلى عدم اعتبار الهجرة هي الحل، مشددا على ضرورة الحفاظ على إيمانهم بلبنان الذي واجه على مدى تاريخه أهوالا ومصاعب أقسى من التي يعيشها اليوم.



أما صحيفة (الشرق) فركزت على تصريحات الرئيس السيسي، إذ نشرت في صدر صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا يقول: "السيسي: لبنان في قلبي وفي ضمير ووجدان مصر".