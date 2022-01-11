السيطرة على حريق اندلع بمخزن أجهزة كهربائية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن أجهزة كهربائية ناحية شارع فاروق، نطاق دائرة قسم أول الزقازيق.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ من أحد المواطنين بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية بشارع فاروق دائرة قسم أول الزقازيق، وجرى إخطار الحماية المدنية بالشرقية، ومرفق الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بشارع فاروق، وتبين أن الطابق الأرضي عبارة عن مخزن أجهزة كهربائية، والتهمت النيران محتويات المخزن، وجرت السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.