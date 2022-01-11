اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:23 م
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تضم جنسيات مختلفة..

السجن المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ8 متهمين فى أخطر قضايا الاتجار بالبشر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:01 م
السجن المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ8 متهمين فى أخطر قضايا الاتجار بالبشر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 8 متهمين فى أكبر قضايا الإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، بالسجن المشدد للمتهمين من 3 سنوات لـ10 سنوات وغرامة 509 آلاف جنيه.

 
وأحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات “أردنية وفلسطينية ومصرية” إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.
 
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفى وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة  بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه " فهد م. ع " بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو" س.ب"  و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.
 
وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في  شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو  غسان .ب  بقصد تحقيق منفعة مادية.

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