الزلاط: المنتدى فرصة لدعم المستثمرين الشباب وعرض الحوافز الاستثمارية لهم (فيديو)

على هامش انعقاد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، حرصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التواجد والمشاركة فى المنتدى لإبراز ما تم إنجازه فى ملف المجمعات الصناعية وغيرها.

وخلال لقائه مع اليوم السابع قال اللواء أركان حرب محمد الزلاط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح خلال الأيام القليلة الماضية 5 مجمعات صناعية جديدة فى محافظات الصعيد، وبصدد افتتاح 4 أخرى خلال الأيام المقبلة، وطرح الوحدات الصناعية وكان من الضرورى التواجد بمنتدى شباب العالم لتعريفهم بالمجمعات الصناعية والوحدات المطروحة ومواصفاتها والحوافز التى يتم تقديمها والأنشطة الصناعية والمساحات المتوافرة، وغيرها من الأمور.

أضاف، أن المنتدى فرصة كذلك للترويج لما تم فى مدينة الروبيكى، والتسويق لمنتجاتها من كتيبات مترجمة بالعديد من اللغات من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية أيضًا، كذلك يتم عرض الفرص الاستثمارية والترويج للاستثمار فى محافظات الصعيد.

استكمل بقوله إن الهيئة لا تستهدف من تواجدها بمنتدى شباب العالم كبار المستثمرين فقط ولكن أيضًا الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم والتأكيد على أن الدولة بكافة الجهات والهيئات حريصة على توفير وتهيئة المناخ لهم، وتقديم الحوافز اللازمة.

وينعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وتضم أجندة النسخة الرابعة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التى أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهى "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.