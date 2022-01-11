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الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم.. صور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:42 م
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم.. صور الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب رواد الأعمال ، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ.
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (1)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (2)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (3)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (4)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (5)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (6)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (7)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (8)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (9)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (10)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (11)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (12)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (13)
 
الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم (14)

 


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