الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم.. صور الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:42 م الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب رواد الأعمال ، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ. منتدي شباب العالم الرئيس السيسى السيسى رواد الأعمال منتدى شباب العالم 2022 منتدى شباب العالم بشرم الشخ اليوم السابع بلس معرض تراثنا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الرى من منتدى شباب العالم: تغير المناخ يهدد الإنتاج الغذائى بالعالم والأراضى المنخفضة ومنها دلتا النيل.. محمد عبد العاطى: 70% من الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه.. ويؤكد: مصر وافقت على إنشاء سدود بحوض النيل الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:30 م منتدى شباب العالم يناقش ويطرح رؤى التنمية في كاريكاتير اليوم السابع الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:11 م تغيير موعد عرض مسلسل "أنا وهى" على cbc بسبب منتدى شباب العالم الثلاثاء، 11 يناير 2022 05:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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