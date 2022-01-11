الرئيس السيسى يتفقد معرض أبناء سيناء ومتحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم.. صور

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكاتب رواد الأعمال ، ومعرض أبناء سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ.