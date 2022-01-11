الرئيس التونسى يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

تونس /أ ش أ/

تسلم الرئيس التونسى قيس سعيد، أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لعدة دول .

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن السفراء هم حسن طارق سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس، Josef Philipp RENGGLI، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس، José Maria ARBILLA سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس، Mariem MARTINEZ LAUREL سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس، Helen WINTERTON سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.

حضر مراسم الاعتماد وزيرة الخارجية التونسى عثمان الجرندي.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية، مؤكدا على أن هذه المبادرة ليست بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.



وتطرق قيس سعيد - خلال لقائه مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، إلى ملفات أخرى تتعلق بالأشخاص الذين شملتهم الإقامة الجبرية، ودور القضاء واستقلاليته، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في تونس.