اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تؤكد متابعتها للتطورات فى مالي وتدعو إلى ضبط النفس

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:30 ص
الجزائر تؤكد متابعتها للتطورات فى مالي وتدعو إلى ضبط النفس الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الجزائر متابعتها عن "كثب" التطورات الأخيرة للأزمة السياسية والأمنية في مالي، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجزائر تحذر من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تنجم عن أي عملية انتقالية طويلة الأمد.


وبحسب البيان، دعت الجزائر إلى تلبية الشروط اللازمة لتعزيز الانتقال السلس نحو الاستقرار الدائم، وإعادة النظام الدستوري في البلاد.


وأعربت الجزائر عن استعدادها الكامل لدعم ومرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل فعال بغية التوصل نحو رؤية موحدة للمستقبل المشترك لجميع الشعوب الأفريقية.


الجزائر

مالى

التطورات فى مالى

وزارة الخارجية الجزائرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة