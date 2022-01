الباحث أحمد خيرى يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم فى كيفية تعقيم الآثار

الفيوم رباب الجالي

حصل الباحث أحمد خيري محمد على درجة الماجستير من جامعة الفيوم، وذلك في الرسالة المعدة باللغة الإنجليزية وعنوانها:- "The Effectiveness of fumigation by Carbon dioxide and Nitrogen on the ancient Egyptian painted wooden objects"

Applied on a selected one، بتأثير التعقيم بالتبخير بغازي ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين على النماذج الخشبية المصرية الأثرية الملونة، وذلك تطبيقاً على أحد النماذج المختارة.

وقال الباحث أحمد خيري فى رسالته، أنه لطالما راوده حلم الحفاظ على الآثار من تلف الحشرات والكائنات الحية الدقيقة التي تأكل وتنخر في الآثار العضوية في صمت وتتسبب في تلفها ودمارها وأحيانا اختفائها بشكل كامل، وقد التحق بوزارة الآثار في مايو 2010 كمرمم بالمتحف المصري الكبير مع شرارة انطلاق افتتاح مركز الترميم به. وتدرج بين العمل بمعمل الآثار العضوية ومنطقة تجهيز الآثار ومعمل التعقيم بالغازات الخاملة. واستحق الالتحاق بدورة تدريبية في تعقيم الآثار باليابان، حيث تدرب على استخدام الغازات الخاملة في القضاء على الحشرات والكائنات الحية الدقيقة.

وتتلخص الرسالة في معرفة تأثير استخدام الغازات الخاملة المستخدمة في تعقيم الآثار كالنيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون على الألوان الأثرية المطبقة على الآثار العضوية ذات الأصل الخشبي، وفي الرسالة تطرق الباحث في الفصل الأول على الدراسات السابقة في نفس السياق، وقام بسرد أخر ما تطرقت إليه الأبحاث والدراسات السابقة من نتائج. وكذلك تاريخ التعقيم على مدار التاريخ مرورا بالمبيدات الحشرية وسرد أضرارها على صحة الإنسان، وكذلك البيئة والتحذير من مخاطرها، وخلو الطرق الحديثة موضوع الرسالة من تلك العيوب، وفي الفصل الثاني ذكر شرحا مفصلا لمبدأ التعقيم باستخدام الغازات الخاملة وطريقة تنفيذها وكيفية تطبيقها بأبسط الطرق وأقل التكاليف الممكنة، والتي تسهل على المتاحف أو المناطق الأثرية من امتلاك وحدات تعقيم.

وفي الفصل الثالث، والذي تحت عنوان الجانب التجريبي، قام الباحث بعمل نماذج مشابهة جدا في التركيب والتكوين من الأثر محل الدراسة، وقام بتجريب تأثير التعقيم بتلك الغازات على الألوان المطبقة من قبله على تلك النماذج المقلدة، والتي قام بتطبيق طرق التقادم الحراري عليها لكي تحاكي عمر الأثر الحقيقي. وكانت النتائج في صالح استخدام تلك الوسائل الحديثة على الآثار، أما في الفصل الرابع وهو الجانب التطبيقي فقام الباحث باختيار أحد النماذج الأثرية الخشبية الملونة لتطبيق الدراسة عليها والتي انتهت إلى عدم تأثر الألوان المختلفة بأي من عمليات التعقيم التي تقوم عليها الدراسة.

وتكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من بجامعة الفيوم من كل من الدكتورة نجلاء محمود على أستاذ ترميم وصيانة الآثار العضوية بكلية الآثار فى جامعة الفيوم مشرفا رئيسيا ورئيسا، والدكتورة عبير فؤاد الهجرسى أستاذ ترميم الآثار المساعد بقسم ترميم الآثار فى كلية الآثار بجامعة الفيوم مشرفا مشاركا عضواً، والدكتور عبد الرحمن السروجي أستاذ ترميم الآثارووكيل كلية الآثار جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث عضوا، والدكتور رضا محمد طه أستاذ مساعد علوم النبات بكلية العلوم فى جامعة الفيوم عضوا، وقد انتهت مناقشة رسالة الماجستير بمنح الباحث درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بطبع وتداول الرسالة مع الجامعات المصرية.



الباحث أحمد خيرى يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



باحث يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



الباحث أحمد خيرى يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



جانب من حصول الباحث أحمد خيرى على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



باحث يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



لجنة تمنح باحث درجة الماجستير بجامعة الفيوم



منح درجة الماجستير بجامعة الفيوم للباحث أحمد خيرى



أحمد خيرى باحث يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



الباحث أحمد خيرى يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم



باحث يحصل على درجة الماجستير بجامعة الفيوم (10)